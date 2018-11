Agroalimentare Toscana vola in Canada

(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - Allargare la presenza dei prodotti agroalimentari toscani in Canada e sostenere la presenza dei nostri vini Doc e Igp sui mercati del Nord America. Questo lo scopo della missione regionale, guidata dall'assessore toscano all'agricoltura Marco Remaschi, a Toronto il 15 e 16 novembre.

Le produzioni toscane di qualità saranno valorizzate nella regione dell'Ontario sia attraverso alcuni eventi ad hoc sia con la partecipazione alla Terza settimana della cucina italiana nel mondo.

Da tempo, spiega una nota, "il mercato canadese evidenzia un grande interesse verso i prodotti toscani, a partire dal vino.

Nell'ambito dell'accordo Ceta,che consente l'export senza dazi da Ue a Canada per 192 prodotti di qualità europei, oltre ai vini dei Consorzi toscani hanno già trovato spazio il lardo di Colonnata Igp, il pecorino toscano Dop, il prosciutto toscano Dop, i ricciarelli di Siena Igp. Le iniziative in programma nei prossimi giorni hanno il compito di sostenere questo export e di allargarlo ad altri prodotti". "I segnali che ci sono arrivati da questo immenso Paese e in particolare dalla regione dell'Ontario sono più che promettenti - sottolinea Remaschi -, con questo viaggio vogliamo rafforzare il legame anche istituzionale con la Provincia dell'Ontario, e accompagnare anche qui i prodotti agroalimentari toscani di qualità che hanno tutte le carte in regola per interessare i produttori canadesi e che sin qui non sono stati inseriti nell'accordo Ceta. Questi prodotti si richiamano infatti l'un l'altro, sono accompagnati dai nostri straordinari vini e in questa occasione possono davvero aprirsi spazi importanti in Nord America".

Tra gli eventi in programma - organizzati con Icco di Toronto, Camera di commercio italiana dell'Ontario - il 15 degustazione guidata con gli oli della selezione degli oli extravergine di oliva Dop e Igp della Toscana 2018 e un wine-testing di vini toscani. Un'altra serie di eventi, promossa conn Ice, si svolgerà invece il 21 e 22 novembre: tra questi appuntamenti, con il coinvolgimento di chef stellati, ci sarà il 'market-event', un incontro B2B nel quale gli importatori delle aziende toscane che hanno offerto i prodotti e i vini per gli eventi, potranno incontrare operatori del settore agroalimentare della Provincia dell'Ontario per consolidare i propri canali di vendita o trovarne di nuovi.

