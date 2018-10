Reggello, rassegna olio extravergine

(ANSA) - FIRENZE, 25 OTT - Torna a Reggello (Firenze) la rassegna dedicata all'olio extravergine d'oliva. La manifestazione, organizzata dal Comune di Reggello con il sostegno dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, giunta alla 45esima edizione, è in programma dal 1 al 4 novembre ed è stata presentata a Firenze, a Palazzo Panciatichi.

"Abbiamo bisogno di olio buono" ha detto il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani che ha precisato come la Regione voglia "valorizzare queste occasioni che tendono a considerare l'olio per la sua originalità e il suo profilo specifico legato al territorio". L'evento, ha continuato Giani, è entrato "nel cuore dell'identità della comunità di Reggello". Il programma, è stato spiegato, prevede numerose iniziative di valorizzazione, anche grazie all'aiuto dell'Anapoo, l'Associazione nazionale assaggiatori professionisti di Olio d'oliva, che sarà presente all'interno della manifestazione e curerà tutti i momenti informativi. Durante la rassegna i visitatori potranno degustare e acquistare l'olio nuovo, insieme ad altri prodotti tipici del territorio.

"L'olio è per noi il prodotto d'eccellenza che, con un grande lavoro, sta diventando famoso in Europa e nel mondo - ha affermato il sindaco di Reggello Cristiano Benucci -. Parlando del nostro olio il termine eccellenza deve essere coniugato al termine perfezione, perché le caratteristiche chimiche ed organolettiche che lo contraddistinguono lo rendono uno tra i migliori in assoluto nel panorama nazionale".(ANSA).