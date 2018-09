Robot protagonisti a Festival Pisa

Un calendario di 93 appuntamenti, tra spettacoli, mostre, conferenze e workshop, per il Festival internazionale della robotica che si svolgerà a Pisa dal 27 settembre al 3 ottobre. Tra questi anche la prima mondiale della Robot-opera, in programma il 29 settembre alle 21 all'auditorium Caruso di Torre del Lago (Lucca): protagonista di 'Dr Streben' sarà Face l'umanoide sviluppato dal centro di ricerca Enrico Piaggio dell'Università di Pisa, che fonderà debutto artistico e tecnologico: sul palco musicisti, cantanti lirici e il robot stesso. Autore delle musiche è il compositore Girolamo Deraco (libretto di Vincenzo Reale). Tra gli altri eventi clou del Festival, che si svolgerà in diverse location cittadine, 'Virtuosi e virtuali' il 3 ottobre al Teatro Verdi di Pisa, serata che farà incontrare Giacomo Puccini e Andrea Bocelli, con la regia di Raimo.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Tanti poi gli appuntamenti di carattere scientifico, divulgativo, musicale e culturale, per rispondere alle esigenze di un pubblico ampio e variegato: dalla robotica in sanità, alla cooperazione umanitaria, alla nautica da diporto, allo sport (con un convegno sul calcio del futuro alle Officine Garibaldi il 29 settembre alle 14), all'industria e al mercato del lavoro. Sarà presentato al pubblico Mobot, il carrello della spesa robotico a cura di Mediate Robotics, azienda spinoff dell'Istituto di biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna (a Peccioli il 28 settembre dalle 14 alle 16), la mostra di foto e video su 'Come vede un robot', a cura di Massimo Bergamasco, il convegno 'Europe Regulates Robotics', con il coordinamento del ricercatore Andrea Bertolini (27 e 28 settembre alle 9 nell'aula magna della Scuola Sant'Anna) e il convegno su 'Riabilitazione e accessibilità: le nuove tecnologie', che vede tra i relatori Maria Chiara Carrozza e Stefano Mazzoleni. Infine, gli spettacoli con la Robot-opera il 29 settembre a Torre del Lago (Lucca), il concerto della chitarra di Giuseppe Mazzini restaurata con le nuove tecnologie alla Domus Mazziniana (30 settembre alle 21) e 'Lola' (il 30 settembre alle 18 al Polo Carmignani), concerto sinfonico con due orchestre assemblate insieme grazie a un collegamento internet superveloce tra Pisa e Trieste.

Il programma del Festival è disponibile sul sito internet www.festivalinternazionaledellarobotica.it.

"Il Festival - ha sottolineato il sindaco pisano Michele Conti presentando la manifestazione, alla sua seconda edizione - è un evento di respiro internazionale che mette insieme tutte le eccellenze della città legate al mondo della ricerca, dell'innovazione e delle nuove tecnologie e ha consacrato Pisa come centro di riferimento mondiale per la robotica. Sono convinto che, grazie anche al coinvolgimento di grandi nomi dello spettacolo come Andrea Bocelli e testimonial d'eccellenza come Renato Raimo, direttore artistico del festival, la manifestazione sarà in grado di coinvolgere non solo tutti coloro che si occupano di robotica e innovazione, ma anche tanti comuni cittadini che avranno una bella occasione per conoscere più da vicino il mondo dei robot e i protagonisti delle eccellenze tecnologiche che il nostro territorio offre ed esporta in tutto il mondo". Il direttore organizzativo e scientifico del Festival Franco Mosca, anche professore emerito di chirurgia all'Università pisana, ricorda che "a Pisa è nata la robotica e proprio da qui dobbiamo avvicinare tutti a questo settore. Qui c'è una vastissima concentrazione di ricerca, industria, produzione ed eccellenza. E' una città all'avanguardia dal punto di vista scientifico e il Festival mira a valorizzare le nostre eccellenze. Uno degli obiettivi della nostra sette giorni, oltre a mantenere un elevatissimo livello scientifico, è far conoscere alla gente comune la robotica".

Il Festival è organizzato dalla Fondazione Arpa di cui è presidente Franco Mosca. La direzione artistica del Festival è affidata a Renato Raimo.