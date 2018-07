Cciaa Pisa premia innovazione imprese

(ANSA) - PISA, 5 LUG - Al via la XV edizione del premio Innovazione della Camera di commercio di Pisa, concorso rivolto alle micro, piccole e medie imprese del territorio pisano che, nell'ultimo biennio, si sono distinte con esperienze di successo e dal forte carattere innovativo. Due le aziende che saranno premiate, con 15mila euro ed una pergamena, ed almeno un riconoscimento sarà assegnato ad una microimpresa. Tutte le imprese ammesse all'esame del comitato incaricato di selezionare le domande e decretare le vincitrici, saranno automaticamente associate al 'Club delle imprese innovative', costituito presso la Fondazione di partecipazione per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale (Isi), e che conta oltre 100 imprese.

Il concorso, spiega Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio di Pisa, vuole "stimolare la propensione a interventi aziendali ad alto contenuto innovativo su prodotti, processi e business e la cui riproposizione, in tutti questi anni, poggia sulla convinzione che Pisa sia un luogo privilegiato dove l'idea innovativa può contribuire ad accrescere il successo di un'impresa".(ANSA).