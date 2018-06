A Livorno è Cacciucco Pride

(ANSA) - LIVORNO, 13 GIU - Livorno festeggia il piatto simbolo della cucina labronica: il cacciucco. Dal 15 al 17 giugno a città ospita la terza edizione del Cacciucco Pride, con tante occasioni per gustare il famoso piatto a base di pesce, conoscerne la storia e imparare a cucinarlo e anche altri piatti tipici della tradizione culinaria labronica. Il festival propone anche spettacoli, eventi e iniziative per conoscere la città in tutte le sue dimensioni. Nella notte di sabato 16 giugno sarà anche Notte Blu per festeggiare l'arrivo dell'estate, con musei e negozi aperti, e sempre sabato, nei Fossi Medicei che attraversano la città, sarà disputata in notturna la gara più spettacolare della stagione remiera livornese: la Coppa Barontini, giunta alla 51/a edizione.Per il programma completo: www.cacciuccopridelivorno.it.

Il piatto tipico della cucina livornese, dal sapore forte e intenso, sarà celebrato nelle piazze, sul mare, lungo i Fossi a bordo di battelli, al Mercato centrale e a quello ittico, all'Acquario comunale, al Molo mediceo ed in banchina, come in tantissimi ristoranti e trattorie che lo proporranno nella varie versioni, tradizionale e rivisitata, ma sempre rispettando criteri di qualità e di utilizzo dei prodotti del territorio.

Sarà proposto anche in forma di 'gelato cacciuccato' e come 'cacciuccoso panino social' in perfetto stile streetfood. In programma anche quest'anno il Cacciucco contest, concorso online per il miglior cacciucco fatto in casa e sarà riproposto il Cacciucco lab, laboratorio interattivo di cucina all'interno dell'Acquario di Livorno, per insegnare come si prepara il cacciucco e come abbinarlo ai vini.

