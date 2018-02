Torna in vendita Cioccolato militare

Il Cioccolato militare torna sul mercato, grazie all'accordo fra l'Istituto chimico farmaceutico militare di Firenze e Fonderia del cacao, azienda toscana specializzata in prodotti biologici, anche senza glutine e latte: la linea di prodotti Cioccolato militare sarà presentata ufficialmente alla prossima edizione di Taste, il salone di Pitti Immagine a Firenze dal 10 al 12 marzo.

Il Cioccolato militare è un fondente al 70% e si presenta avvolto nella confezione storica delle Forze armate, in formato da 50 grammi, 100 grammi e la tavoletta da 200 grammi. I cioccolatini saranno disponibili anche in uno speciale astuccio di metallo, mentre la crema spalmabile sarà in tubetto di alluminio. Le vendite consentiranno di contribuire al finanziamento del Chimico farmaceutico militare di Firenze, impegnato nella produzione di farmaci 'orfani' sui quali l'industria privata non investe per scarsi margini di profitto.