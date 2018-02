Birrifici toscani premiati a'Birra anno'

(ANSA) - FIRENZE, 18 FEB - Vengono dalla Toscana alcune delle migliori italiane, premiate a Rimini nella 13ma edizione di 'Birra dell'Anno', il più importante concorso brassicolo italiano, organizzato da Unionbirrai. Il birrificio Bruton di San Cassiano di Moriano (Lucca) si è aggiudicato una medaglia d'oro e una di bronzo, rispettivamente nella categoria delle birre affumicate e torbate, e in quella delle chiare a bassa fermentazione. Due riconoscimenti anche per il birrificio Badalà di Montemurlo (Prato): un primo posto in una delle categorie dedicate alle 'Ipa', e un terzo in quella delle birre scure ad alta fermentazione di ispirazione americana. Un oro a testa anche per Calibro 22 di Figline Val d'Arno (Firenze) con la sua originale 'Babbo Natale è morto', e per il Birrificio del Forte di Pietrasanta (Lucca) in una delle categorie dedicate alle birre di ispirazione belga. Un argento lo guadagnano anche il birrificio Saragiolino di Torrita di Siena e il Piccolo birrificio clandestino di Livorno. Due bronzi li portano a casa La Petrognola di Piazza al Serchio (Lucca), grazie alla sua 'Marron' alle castagne, e il Birrificio agricolo La Diana di Siena. Secondo un'analisi condotta da Unioncamere-InfoCamere, sono 55 attualmente le imprese in Toscana attive nel settore brassicolo, in crescita dell'83,3% rispetto al 2012. Firenze, nello specifico, con le sue 13 realtà produttrici di malti e luppoli, si attesta nella classifica delle 10 città Italiane con la maggior concentrazione di attività a vocazione brassicola.