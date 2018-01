Cucina e salute, esce ricettario toscano

(ANSA) - FIRENZE, 15 GEN - Cucina della tradizione toscana a braccetto con corrette abitudini a tavola. E' 'Ricette e salute', ricettario edito da Giunti e 'timbrato' Regione Toscana, uscito in libreria a dicembre.

Il volume, spiega una nota, "coniuga l'interesse mediatico sulle tradizioni alimentari toscane con un'attenzione crescente ai valori di salute dei comportamenti alimentari" Il progetto nasce dalla volontà di Ars "di proporsi come ente pubblico garante di informazioni affidabili e accreditate sulle ricette toscane della tradizione e sulle loro proprietà salutistiche, elaborate con criteri trasparenti e condivisi, senza conflitti di interesse".

''Ricette e salute', si spiega, è frutto di una rigorosa selezione fra quanto è stato pubblicato finora sul tema. Nella redazione Ars ha mutuato il metodo con cui si lavora nelle commissioni scientifiche sanitarie: partendo dai dati pubblicati, cioè dalle ricette della regione, e poi una regia organizzata ha guidato nutrizionisti ed esperti toscani di enogastronomia a "dire la loro" per individuare le ricette della tradizione dei territori toscani, il loro valore nutrizionale e l'utilità per la prevenzione delle malattie, anche alla luce delle raccomandazioni della Piramide Alimentare Toscana© - PAT.

Il tutto arricchito con note di storia locale dell'alimentazione, foto di piatti, prodotti e territori, oltre che con un ricco glossario che include i prodotti agro-alimentari e le preparazioni di base, i prodotti toscani Dop, Igp e Pat, che ne contraddistinguono la qualità, la provenienza e la tipicità.

L'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi ha sottolineato che la Toscana si vuol qualificare in questo percorso alimentare rispondendo anche a un interesse sempre più crescente di chi è attento a portare in tavola prodotti buoni legati al processo di salute. Sta coniugando dunque la qualità delle sue produzioni all'aspetto salutistico perché crede sia questo uno dei valori aggiunti. Produzioni legate a un'identità territoriale, alla tracciabilità dei prodotti, della materia prima che danno anche maggiore spazio a tutti quei produttori che fanno della qualità alimentare un valore aggiunto. Il lavoro iniziato con questa pubblicazione continuerà, ha quindi ricordato l'assessore, perché c'è la volontà di diffondere la sensibilizzazione del consumatore su questo tema.(ANSA).