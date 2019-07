Rapporto Toscana, stili vita più sani

(ANSA) - FIRENZE, 04 LUG - Aumento dell'aspettativa di vita, abitudini e stili di vita più sani, maggiori chance di sopravvivenza grazie agli screening e alla nuova organizzazione ospedaliera: sono alcuni dei dati che emergono dal rapporto 'Welfare e salute in Toscana' per il 2019, curato da Regione Toscana, Ars e Mes, e presentato oggi a Firenze. Fra le altre tendenze che emergono, crescita delle vaccinazioni, diminuzione di disagio giovanile e della dispersione scolastica, aumento dei livelli occupazionali.

Gli anziani sono il 25%, il doppio degli under 15 e il rapporto continua a crescere per il calo della natalità e l'aumento della speranza di vita. Un uomo nel 2018 può aspettarsi di vivere 81,5 anni (+0,7 anni della media italiana), una donna 85,6 anni (+0,4). Continua a diminuire la mortalità generale, grazie ai progressi in prevenzione e cura di tumori e malattie cardiocircolatorie, patologie che da sole costituiscono i due terzi dei decessi.

Secondo il rapporto, in Toscana si beve meno alcol rispetto al passato, con meno ubriacature, si mangia un po' meglio e si fa più attività fisica e sportiva, con effetti positivi sul peso, diminuiscono i fumatori e cominciano gli effetti positivi sulla mortalità legata al fumo, con meno malattie respiratorie e meno tumori del polmone nel genere maschile.(ANSA).