Sanità,pronti piani per abbattere attese

(ANSA) - FIRENZE, 27 DIC - Programmi straordinari per il contenimento dei tempi di attesa, sia per gli interventi chirurgici che per le prestazioni ambulatoriali, nelle aziende sanitarie toscane: il riepilogo delle azioni è stato presentato oggi dall'assessore regionale alla Salute Stefania Saccardi.

Ogni progetto prevede un incremento di ore, sedute, interventi, visite, da ottenere anche attraverso prestazioni aggiuntive dei professionisti. In virtù dei piani messi a punto sono previsti 14.900 interventi chirurgici in più rispetto all'ordinario nel periodo gennaio-maggio e gennaio-dicembre (a seconda delle aree), in particolare per ernia, colecisti, varici, protesi anca e ginocchio e cateratta, con un investimento di oltre otto milioni di euro. Quanto alle prestazioni ambulatoriali, quelle aggiuntive saranno 300.804, con un investimento di 15.750.600 euro.

"E' un piano imponente - ha detto Saccardi - molto più di quanto abbia previsto anche il ministro Grillo che ha stanziato 150 milioni su tutto il Paese. La Regione Toscana, anche al di là di un governo che non ha fatto alcun tipo di interventi sulla sanità, si è impegnata invece a rispondere anche con risorse proprie ai bisogni dei cittadini".