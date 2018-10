Biotestamento,ok Toscana regolamento Dat

(ANSA) - FIRENZE, 2 OTT - Varato dalla Giunta della Toscana, con una delibera proposta dall'assessore alla salute Stefania Saccardi, il regolamento di attuazione delle Dat, le Disposizioni anticipate di trattamento previste dalla legge nazionale sul biotestamento. Lo scorso aprile la stessa Giunta aveva approvato i primi indirizzi per l'attuazione della normativa. Per Saccardi la Toscana è la prima Regione che vara il regolamento.

Il provvedimento, che sarà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, dà indicazioni sulla raccolta e registrazione dei dati, sulla loro codifica, conservazione e consultazione, stabilendo una serie di regole e ricorrendo a un rigido disciplinare tecnico perché in qualsiasi momento della procedura sia garantito l'assoluto rispetto della privacy.