Arezzo, per 118 scooter infermieristico

(ANSA) - AREZZO, 6 LUG - Uno scooter infermieristico di soccorso avanzato in dotazione alla centrale operativa del 118 di Arezzo. Il nuovo mezzi verrà utilizzato dall'infermiere che si trova in stand-by alla centrale perché a disposizione per i trasferimenti: si tratta, è stata spiegato, di una risorsa aggiuntiva con l'obiettivo di incrementare l'operatività di un sanitario nel territorio accorciando i tempi di intervento anche in caso di traffico e, contemporaneamente, con la possibilità di arrivare nelle zone "che per morfologia non sono raggiungibili con il mezzo convenzionale".

Il servizio parte in via sperimentale e avrà una durata di tre mesi. L'infermiere indosserà un casco integrale dotato di bluetooth con cui sarà in collegamento con la centrale, mentre lo scooter è dotato di un sistema di navigazione che faciliterà l'arrivo nel luogo dell'evento. Il mezzo è fornito di tutti i farmaci necessari al soccorso, dei kit per stabilizzare e intubare il paziente e anche del defibrillatore. Lo scooter sarà operativo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

"Un infermiere - spiega Massimo Mandò, direttore dipartimento emergenza urgenza Asl Toscana sud est - salirà in scooter ogni volta che la centrale operativa riterrà di inviare un sanitario, ma abbia entrambi i componenti dell'automedica impegnati in maniera disgiunta su due interventi. Oppure quando è necessaria la presenza di un sanitario per la stabilizzazione del paziente e si ritiene che possa arrivare prima lo scooter che l'automedica. Naturalmente, nello stesso momento che viene inviato lo scooter parte anche l'ambulanza".(ANSA).