Anziani: Toscana, torna Pronto badante

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAR - E' giunta al terzo anno in Toscana la sperimentazione del progetto Pronto badante attivato dalla Regione, servizio di sostegno rivolto alla persona anziana nel momento in cui si presenta, per la prima volta, una situazione di fragilità. Obiettivo del progetto è sostenere la famiglia garantendole un unico punto di riferimento per informazioni sui percorsi socio-assistenziali presenti sul territorio, e un sostegno economico per assumere una o un badante. Il numero verde da chiamare è l'800593388 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19,30 e il sabato dalle 8 alle 15).

"Nelle due precedenti edizioni i risultati sono stati ottimi, oltre 40.000 telefonate al numero verde, più di 12.000 visite domiciliari, oltre 8.000 buoni lavoro attivati", ha commentato l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi. "L'Inps - afferma il direttore regionale Marco Ghersevich - apprezzando il valore del progetto e continuando a fornire la consueta collaborazione istituzionale, mette a disposizione della Regione Toscana gli strumenti informatici necessari per rendere accessibile il servizio a tutti gli utenti che ne faranno richiesta". Le risorse complessive messe sul progetto ammontano a 3,9 milioni di euro.(ANSA).