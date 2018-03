Meyer, intervento innovativo stampa 3D

(ANSA) - FIRENZE, 9 MAR - La stampa 3D in aiuto per ridurre in modo decisivo l'invasività di un intervento per rimuovere una massa tumorale. E' accaduto qualche giorno fa all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze quando un tumore benigno della base cranica, che aveva compromesso la funzionalità del nervo ottico di una ragazza di sedici anni, è stato rimosso senza che ci fosse la necessità di 'toccare' il cervello della paziente.

Grazie a un lavoro preparatorio su un modello realizzato con la stampa tridimensionale, il team di neurochirurgia pediatrica, con il chirurgo Federico Mussa, è riuscito a individuare un percorso alternativo per il bisturi, che ha permesso all'equipe di raggiungere la massa in modo molto meno invasivo rispetto a quanto avveniva in passato.