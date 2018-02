Morbillo,168 casi Toscana centro in 2017

(ANSA) - FIRENZE, 8 FEB - Da sei casi del 2016 ai 168 notificati alla Asl l'anno scorso: questi i dati diffusi dal'Azienda sanitaria Toscana centro, relativi ai territori di Firenze, Empoli, Pistoia e Prato, sulla diffusione del morbillo.

Una crescita che spinge la Asl a rinnovare l'invito a vaccinarsi. Nello specifico nel 2017 i casi di morbillo sono stati 124 a Firenze, 26 nell'area pistoiese, 9 in quella pratese e altri 9 a Empoli. Nel 2016 i casi registrati erano stati 3 ad Empoli e altri 3 a Firenze. Ancora, a gennaio di quest'anno i casi notificati sono già stati 10 (9 a Pistoia e 1 a Prato).

"Lo scorso anno - afferma la Asl - si è registrato un picco epidemico e i servizi di igiene e sanità pubblica, temono che possa ripetersi anche nell'anno in corso, dal momento che la copertura vaccinale della popolazione è ben inferiore al 95%, considerata la soglia minima di protezione per ridurre drasticamente la circolazione del virus. L'Azienda invita la popolazione a vaccinarsi, ricordando che il morbillo è una malattia molto contagiosa che può determinare complicanze anche gravi".(ANSA).