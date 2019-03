Affitti turistici, un codice per i locatari

(ANSA) - FIRENZE, 1 MAR - 'Rivoluzione' per gli affitti turistici in Toscana. Da oggi la Regione, prima in Italia, assegnerà un codice identificativo per ogni locatore: a tal fine ha predisposto un portale unico - al quale si accede dal sito al link http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistic he - per ottemperare all'obbligo introdotto dalla legge regionale che riguarda la comunicazione al Comune (art.70 legge Regionale 86/2016) dei dati degli alloggiati nelle strutture non alberghiere. Siano quindi affitti brevi o lunghi in abitazioni prenotati sul web o tramite agenzia.

L'obbligo scatta da oggi primo marzo: chi concede in affitto uno o più alloggi con finalità turistiche deve effettuare la comunicazione, entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione. Una volta effettuata la comunicazione non sono richiesti ulteriori adempimenti al locatore.(ANSA).