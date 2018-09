Cresce export Sigaro Toscano

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Export ancora in crescita nel primo semestre 2018 per Manifatture Sigaro Toscano: tocca quasi il 20% della produzione totale. Il dato è stato reso noto dalla stessa Mst che parla di "nuovo importante risultato economico" nell'anno in cui festeggia il suo "primo bicentenario". La performance, si spiega, "segnala le potenzialità di sviluppo di un'eccellenza del made in Italy che esporta già in 65 Paesi nel mondo e produce 212 milioni di sigari l'anno".

Per Mst, guidata dal presidente Luca di Montezemolo e dai vice presidenti Gaetano Maccaferri, maggiore azionista della società, e Aurelio Regina, e di cui è prossimo lo sbarco in Borsa, la parola d'ordine è "crescere ancora". "Con la sua artigianalità e la sua qualità" l'azienda, spiega Montezemolo, rappresenta "il vero made in Italy nel mondo. Ha un brand forte e riconoscibile, una crescita continua da diversi anni, l'ultimo fatturato è stato pari a 102,1 milioni e l'Ebitda a 32,8 milioni, un potenziale di sviluppo internazionale straordinario e una lunga affascinante storia alle spalle. Negli ultimi anni abbiamo fatto importanti investimenti, anche nei macchinari, insomma, abbiamo tutte le carte in regola per accelerare la crescita sui mercati esteri, non solo Stati Uniti, Germania e Turchia, ma Serbia, Romania e tutta l'area dell'Est Europa, compresi i duty free internazionali". Anche Maccaferri sottolinea la particolarità del prodotto, soffermandosi poi sul nuovo capitolo di sviluppo della società dopo il ritorno del marchio in Italia: "Questo significa - spiega - un'importante iniezione di risorse, che segue i considerevoli investimenti fatti, e obiettivi di crescita ancora più ambiziosi".

Per festeggiare i suoi primi 200 anni intanto Manifatture Sigaro Toscano è tornata "dove tutto ebbe inizio: la vecchia Manifatture Tabacchi di Firenze" alle Cascine, che ieri sera ha ospitato una serata di gala. Per celebrare lo speciale compleanno lanciato anche un nuovo sigaro a edizione limitata, il Toscano Duecento, lungo 200 mm e fatto a mano dalle sigaraie di Lucca.

