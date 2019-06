Fondi Ue: concorso tra band per far conoscere Unione europea

Un concorso per band emergenti under 35 per ampliare tra i giovani la visibilità e il ruolo dell'Unione Europea, la sua cultura e i suoi valori e far comprendere così i vantaggi e l'utilità delle politiche europee. E' European Social Sound4U, talent scouting - che ha ottenuto una menzione speciale ai premi Regiostars 2016 della Commissione europea come pratica innovativa di comunicazione - al quale ha aderito anche la Regione Toscana insieme a Basilicata, Sicilia e Umbria, che lo ha inaugurato nel 2015. Iscrizioni (a numero chiuso) dal 29 giugno al 30 luglio 2019: 80 quelle previste per la Toscana, 16 poi gli artisti o gruppi che saranno selezionati per il concorso da una giuria nazionale. Il premio in palio di 10.000 euro finanzierà la produzione di un progetto artistico legato all'evoluzione musicale e professionale della band vincitrice.

Il bando è scaricabile all'indirizzo www.europeansocialsound.it.

Il concorso si svolge in serate di eliminazioni regionali (semifinali), una finale in ciascun territorio regionale che partecipa al contest e una finalissima nazionale il 14 dicembre prossimo a Matera. In Toscana previste a ottobre due eliminatorie e una finale regionale: due i gruppi che saranno scelti per finale di Matera. Possono candidarsi band provenienti da tutta Italia, ma ogni regione riserva il 50% delle candidature a gruppi del proprio territorio.

"Nelle pause dei cambi di palco tra le band - spiega Monica Barni, vicepresidente e assessore alla cultura della Toscana - la Regione proporrà delle pillole informative per far conoscere i numerosi interventi che ha messo a punto per aiutare i giovani nella scelta consapevole degli studi, per orientarsi e avvicinarsi al mondo del lavoro, per perfezionare gli studi o per formarsi nei settori economici strategici". "Formazione professionale e alta formazione, borse di studio, apprendistato, servizio civile, tirocini, opportunità per giovani professionisti e tutti gli altri interventi di Giovanisì, il progetto per l'autonomia dei giovani della Regione Toscana: sono queste possibilità concrete che la campagna di informazione intende far conoscere ai giovani - aggiunge Cristina Grieco, assessore regionale all'istruzione e alla formazione e lavoro -. Un obiettivo così importante che la Toscana ha scelto di destinare alle politiche a favore dei giovani il 35% della dotazione finanziaria di 732 milioni di euro della programmazione (2014-2020) del Fondo Sociale Europeo, anche grazie al Progetto Giovanisì".