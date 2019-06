Fondi Ue: Toscana premiata con altri 47,5 mln

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - La Commissione europea ha premiato, per la terza volta nelle ultime settimane, la Regione Toscana con 47,5 milioni di euro per i risultati ottenuti al 31 dicembre 2018 nella capacità di spesa nell'ambito del Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (Por Fesr). Il risultato, spiega una nota, è stato ufficializzato in occasione della riunione del Comitato di sorveglianza del programma, tenutasi a Firenze, che ha attestato il raggiungimento dei target di realizzazione intermedi previsti dal programma per il periodo 2014-20, sia per quanto riguarda l'attuazione fisica che finanziaria. Confermata anche la capacità di spesa dei fondi europei della Regione Toscana, una tra le regioni italiane più virtuose. Dall'inizio del Programma (luglio 2014) fino a tutto il 2018 sono stati finanziati 3.621 progetti, per un totale di 638,9 milioni di risorse stanziate che rappresentano l'81% della dotazione totale del Por. Per il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, "il premio da 47,5 milioni, che permette di mantenere la dotazione complessiva del programma di 792,4 milioni, contribuirà ulteriormente alla crescita e allo sviluppo dell'economia e del territorio toscano. Il Por Fesr, è infatti il principale strumento di programmazione delle risorse e degli interventi per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva". "Mi piace infine sottolineare - conclude il governatore - come in appena tre settimane la Commissione abbia premiato i tre maggiori Programmi europei della Regione. Si tratta di un attestato importante che certifica e dà lustro al lavoro serio e professionale della pubblica amministrazione regionale".(ANSA).