Fondi Ue: danni a terreni agricoli, proroga aiuti

E' stata prorogata all'1 luglio 2019 la scadenza, prevista per il 31 maggio, per presentare le domande di aiuto previste dal bando Psr Feasr 2014-2020 relativo ai contributi per ripristinare terreni agricoli danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. E' quanto ha deciso la Regione Toscana con il decreto dirigenziale n.8672 del 29 maggio 2019.

Il bando attua la sottomisura 5.2 'Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici' del Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 2014-2020.