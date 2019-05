Fondi Ue: innovazione protagonista a Retic open day

Tecnologie di ultima generazione, casi di successo e nuovi trend di mercato saranno presentati a Retic open day, incontro in programma il 6 giugno 2019 al Polo tecnologico lucchese a Sorbano del Giudice (Lucca), aperto a quanti sono interessati all'innovazione declinata in più settori. In particolare start up dell'area Interreg Italia Francia Marittimo, di cui Retic è un progetto, incontreranno Enti e imprese del territorio. Si spazierà dalle tecnologie di produzione a nuovi materiali, dal risparmio energetico all'Ict.

L'incontro si svolgerà con B2B (aperti a tutti) per far conoscere le tecnologie, i modelli di business e le soluzioni più innovative e Pitch (a numero chiuso) per presentare specifici prodotti e servizi innovativi a un pubblico qualificato di stakeholder e per lanciare un progetto con la call for ideas. La partecipazione è gratuita.

Retic sta per Rete Transfrontaliera del sistema di incubazione per nuove imprese Tic e prevede la creazione di una rete tra soggetti specializzati nei servizi di pre-incubazione, incubazione e post-incubazione di imprese nel settore tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con riferimento ai settori della nautica, del turismo e dell'energia. L'obiettivo è favorire lo sviluppo di un 'ecosistema' virtuoso, grazie al quale potenziali imprese di prodotti ad alto contenuto tecnologico possono nascere e consolidarsi. Il progetto è finanziato dal programma di cooperazione territoriale Italia-Francia Marittimo 2014-2020 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr).