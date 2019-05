Mare:Toscana leader a Bruxelles su progetto recupero rifiuti

(ANSA) - BRUXELLES, 6 MAG - La Regione Toscana diventa leader a Bruxelles con il progetto sperimentale 'Arcipelago pulito', sulla raccolta, trattamento e, quando possibile, recupero dei rifiuti in mare. L'iniziativa, che sarà presentata ufficialmente domani alla mega fiera mondiale del settore ittico Seafood Expo, fa da apripista a livello italiano e Ue. Questa coinvolge infatti una cooperativa locale di pescatori, Legambiente, la Guarda Costiera, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Unicoop Firenze, la società Labromare che gestisce la raccolta dei rifiuti nel porto e Revet che li ricicla.

"Il valore aggiunto - ha spiegato il direttore all'Agricoltura e sviluppo rurale, Roberto Scalacci - rispetto ad esperienze simili portate avanti in altri mari e in altre parti del mondo, è stato quello di aver saputo creare una filiera completa, dalla raccolta del rifiuto alla sua analisi e trattamento e, quando possibile, recupero in un impianto idoneo.

Da questo punto di vista è stato il primo progetto in Italia e in Europa". (ANSA).