Fondi Ue: riaperto bando per lavorare con Interreg It-Fr

Riaperto da Sviluppo Toscana spa il bando per assumere, a tempo determinato, personale per il Segretariato Congiunto del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo a Firenze. Sono stati introdotti nuovi requisiti e la scadenza delle domande è stata fissata al 20 aprile 2019.

L'avviso di selezione pubblica, per colloquio, riguarda la formazione di due diverse graduatorie: per assistente monitoraggio fisico e finanziario dei progetti e per assistente alla comunicazione. Tra i nuovi requisiti introdotti la possibilità di candidarsi avendo un'esperienza professionale post-lauream di 12 mesi, nei quali sono considerati anche tirocini e/o esperienze nell'ambito del Programma Interreg Volunteer Youth.

Per il bando di selezione e modulistica il link è: http://interreg-maritime.eu/it/-/lavora-con-noi-riapertura-avviso-di-selezione-di-personale-per-il-segretariato-congiunto.