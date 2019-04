Fondi Ue: alluvione Livorno e rogo Monte Pisano, 5 mln aiuti

Risorse per 5 milioni di euro per i terreni agricoli danneggiati dalle piogge alluvionali che tra il 9 e il 10 settembre 2017 hanno colpito Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo e dal rogo del Monte Pisano del 25 settembre 2018, che ha interessato i comuni di Calci, Vicopisano, Buti, Cascina e S.Giuliano Terme. Lo prevede il bando, approvato dalla Regione Toscana, nell'ambito del Programma di sviluppo regionale (Psr) del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (Fears) 2014-2020. Si tratta di aiuti per investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo, agricolo e zootecnico.

La domanda deve essere presentata a decorrere dal 15 aprile 2019 ed entro il 31 maggio, impiegando la modulistica disponibile sul sito di Artea: www.artea.toscana.it. Possono presentarla le imprese agricole, comprese le coop iscritte nel registro delle imprese. Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.