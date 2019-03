Fondi Ue: Toscana, 13 mln a disposizione IV avviso It-Fr

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - Sono tredici i milioni di euro messi a disposizione dal IV avviso pubblico dell'Interreg Italia-Francia Marittimo 2014/2020 - Programma transfrontaliero cofinanziato dal Fesr, Fondo europeo per lo sviluppo regionale -, presentato stamani in un incontro presso la Camera di commercio di Livorno. Le risorse sono destinate a finanziare progetti per promuovere la competitività di imprese legate alla crescita di un'economia sostenibile "blu e verde", con valorizzazione delle risorse ambientali e marine, e per favorire la mobilità transfrontaliera dei passeggeri e l'attivazione di attività di monitoraggio e studio sulla qualità dell'aria nei porti. Le domande per l'accesso ai fondi del IV avviso dovranno essere presentate entro l'11 giugno 2019.

Presentando il bando Gianfranco Simoncini, consigliere per il lavoro del governatore toscano, ha sottolineato la forte vitalità dell'Interreg It-Fr: a testimoniarlo, ha spiegato, i risultati dei precedenti avvisi, con una ottima capacità di spesa - oltre il 90% delle risorse, quasi 175 milioni sui 199 complessivi del Programma - e una concreta capacità di incidere su processi di innovazione e valorizzazione delle risorse ambientali, cultuali e infrastrutturali dei territori marittimi.

Per dare un'idea della capacità del Programma di sostenere e rafforzare la competitività delle aziende - le Pmi in particolare -, per Simoncini basta considerare che sono state circa mille le imprese che, in tutta l'area di cooperazione, hanno beneficiato di un sostegno. Simoncini ha anche sottolineato che con gli oltre 40 milioni di interventi già liquidati ai beneficiari, It-Fr Marittimo è il Programma che ha raggiunto le performance migliori tra tutti quelli similari dell'Ue.

Il Programma, si ricorda, comprende tutte le province costiere della Toscana, l'intero territorio di Sardegna, Liguria e Corsica e i dipartimenti Var e Alpi marittime della Regione francese Paca.(ANSA).