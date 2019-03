Fondi Ue: in Toscana 3 eventi contro dispersione scolastica

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAR - Tre appuntamenti dedicati alla dispersione scolastica con protagonisti Lorenzo Baglioni, cantante da sempre vicino al mondo scuola, e i giovani dei dieci istituti superiori toscani che durante l'anno hanno partecipato al percorso Giovanisì #LabScuola e che racconteranno la loro esperienza ad altri studenti. Primo appuntamento il 15 marzo al Teatro I 4 Mori di Livorno, seguirà Lucca il 29 marzo all'Auditorium San Romano e Firenze il 9 maggio al Teatro della Compagnia: l'orario è sempre dalle 10.30 alle 12.30.

"La sperimentazione ha coinvolto gli studenti di prima e di seconda di dieci istituti professionali individuati in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, attraverso una riflessione sul significato di autonomia a partire dalle opportunità che il Fondo sociale europeo e il progetto Giovanisì di Regione Toscana mettono a disposizione", spiega l'assessore toscano all'istruzione Cristina Grieco presentando gli appuntamenti a cui parteciperà direttamente. "Il percorso - prosegue Grieco - prevedeva due incontri per classe durante i quali i ragazzi hanno approfondito il tema dell'autonomia attraverso la metodologia del play ground e della partecipazione attiva. Gli incontri hanno portato alla realizzazione di un prodotto finale per scuola che ha permesso di liberare la loro espressività sul tema della dispersione scolastica e che presenteremo nei tre appuntamenti di Livorno, Lucca e Firenze".

Lorenzo Baglioni, testimonial di Giovanisì #LabScuola, sarà protagonista all'evento con una rivisitazione del suo spettacolo 'Bella, Prof!' durante il quale coinvolgerà nella riflessione i ragazzi che hanno partecipato ai laboratori. In apertura e chiusura dell'evento a Livorno si esibiranno gli studenti del liceo coreutico Niccolini-Palli con coro e danza dedicata alla commemorazione della Festa dell'Unità di Italia, che ricorre il 17 marzo.(ANSA).