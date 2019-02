Giovanisì si racconta a Borgo a Mozzano

Tredicesima tappa di #Giovanisì in tour, il progetto raccontato dai giovani toscani, il 13 febbraio a Borgo a Mozzano (Lucca), dalle 11 alle 12.30, al Convento ex Oblate di piazza degli Alpini. L'incontro è organizzato in collaborazione con il Comune di Borgo a Mozzano, il Centro per l'impiego della Valle del Serchio e l'Isi di Barga (Itt Enzo Ferrari): l'incontro è rivolto alle classi quarte e quinte dell'istituto.

Protagoniste saranno le #StoriePossibili di alcuni degli oltre 278.000 beneficiari, dal 2011, delle opportunità offerte dal progetto della Regione Toscana Giovanisì, che sono cofinanziate dai fondi strutturali europei Por Fse, Por Creo Fesr e Psr Feasr. Tra loro c'è chi ha deciso di diventare imprenditore trasformando la sua passione per la musica in un lavoro, chi ha ampliato la sua azienda impegnata nel settore della stampa 3D, chi si è formato grazie a un tirocinio o attraverso un'esperienza di cittadinanza attiva con il Servizio civile, chi ha deciso di accrescere le proprie competenze seguendo un corso professionale e chi ha trovato uno spazio di lavoro beneficiando dei voucher per coworker.

Durante gli incontri, insieme alle molteplici e variegate esperienze raccontate dalla voce di chi le ha vissute, lo staff Giovanisì, illustrerà le opportunità e le misure inserite nel progetto regionale.