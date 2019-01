Fondi Ue: living lab del turismo della Toscana

Sono partiti il 16 gennaio a Pisa gli incontri 'living lab' promossi per il progetto europeo Smart Destination - finanziato dal programma Interreg Italia-Francia marittimo 2014-2020 - che punta a sviluppare e testare un sistema tecnologico intelligente in cui vari operatori del settore turistico possano integrare in modo collaborativo dati e informazioni, su servizNella seconda, al via dal 6 febbraio,i e prodotti, provenienti da Toscana, Liguria, Sardegna e Côte d'Azur. Questo con l'intento di rispondere in modo competitivo alle richieste dei turisti.

Obiettivo finale di Smart Destination è quello di sostenere e rilanciare la competitività internazionale delle micro, piccole e medie imprese che appartengono alla filiera turistica transnazionale Italia-Francia.

Due le fasi dei lavori, coordinati da Cat Confesercenti Pisa Nord e animati in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana e Asev. La prima, che dopo il 16 gennaio prosegue il 23 gennaio, vede imprenditori turistici, Enti locali e Uffici Iat della costa impegnati a individuare le esigenze "informative, di networking e tecnologie necessarie a una gestione efficiente, efficace e smart delle nostre destinazioni turistiche". gli stessi soggetti saranno chiamati a "raffinare i risultati dei laboratori precedenti e immaginare possibili soluzioni, in collaborazione con esperti del settore Ict turistico". Infine il 20 febbraio momento di lavoro congiunto per identificare una proposta di modello di ecosistema digitale turistico transfrontaliero.

Info sul progetto: https://www.fondazionesistematoscana.it/progetto/smart-destination/.