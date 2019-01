Fondi Ue: Toscana,400 mln euro per progetti provincia Arezzo

Oltre 320 milioni nel settennato 2007-13 ed altri 73 milioni di contributi già concessi in quello successivo e tuttora in corso, con numeri destinati dunque a crescere. A tanto 'vale', limitandosi ai soli progetti finanziati con i fondi Ue, l'Europa in provincia di Arezzo. E' quanto ricordato nell'ambito del tour del governatore Enrico Rossi per raccontare cosa è l'Europa in Toscana, che oggi ha fatto tappa, la quarta, a Arezzo.

Nel dettaglio, per il periodo dal 2007 al 2013 la Regione ha distribuito contributi dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale in tutta la provincia per oltre 175 milioni. Queste risorse hanno permesso investimenti per più di 286 milioni distribuiti su 1.352 progetti. In tutta la Toscana i contributi del Fesr, nello stesso periodo, sono stati pari a 1,298 miliardi per 2,309 miliardi di investimenti. Sempre dal 2007 al 2013 il Fondo sociale europeo, che non finanzia infrastrutture ma politiche per le persone, ha portato nell'aretino contributi per 37 milioni in 7.720 diversi interventi: ad oltre 659 milioni ammontano invece i finanziamenti in tutta la regione. Con il Feasr, fondo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, se ne aggiungono altri 870 (che in provincia di Arezzo diventano più di 81, pari a 835 progetti e 170 milioni di investimenti finanziati). La programmazione 2014-2020 è ancora in corso: rimangono due anni per concludere il settennato e cinque per spendere le risorse. Grazie al Fondo di sviluppo regionale, a Arezzo e provincia sono stati finora sostenuti 288 progetti per 26,468 milioni di euro di contributi. Con quelle risorse (792 milioni la dotazione per tutta la Toscana, 445 milioni le risorse finora impegnate e 962 milioni gli investimenti innescati) nell'aretino sono stati resi possibili investimenti per 61,280 milioni. Con il Fondo sociale europeo, sempre nel periodo 2014-20, sono stati finanziati 1.508 interventi per oltre 17,5 milioni.

I contributi finora concessi in tutta la Regione sono pari a 321 milioni, su una dotazione complessiva di 732 milioni. Grazie al Feasr, infine, a Arezzo sono stati concessi per il 2014-20 contributi per 30,708 milioni. Hanno interessato 430 progetti, permettendo alla fine oltre 68 milioni di investimento. Per tutta la Toscana la dotazione complessiva Feasr è di 949 milioni (601 i contributi già concessi).