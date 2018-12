Fondi Ue: Toscana, avviso per progetti per Mpmi e trasporti

Servizi per micro, piccole e medie imprese, trasporto passeggeri e qualità dell'aria nei porti: questi i temi sui quali si potranno presentare progetti nell'ambito di Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, a partire da aprile 2019, quando sarà aperto il quarto avviso del Programma comunitario dedicato alla cooperazione transfrontaliera tra le regioni del Mediterraneo centro-settentrionale. Intanto fino al 28 dicembre 2018 è aperta la consultazione online per meglio definire gli esempi di intervento da presentare: possono partecipare, con suggerimenti e commenti, privati cittadini o enti pubblici, associazioni o università.



Il quarto avviso è dedicato ai progetti relativi agli Assi prioritari 1 e 3: il primo attiene alla competitività delle imprese, l'altro al miglioramento dell'accessibilità dei territori e della sostenibilità delle attività portuali. I temi del IV avviso riguardano i servizi per le Mpmi legate alla crescita blu e verde (asse 1), la bigliettazione integrata intermodale transfrontaliera per i passeggeri e il monitoraggio della qualità dell'aria nei porti (asse 3). Per agevolare la presentazione delle proposte progettuali, gli esempi di azioni indicati per le singole Priorità di investimento sono stati raggruppati in insiemi omogenei, denominati lotti.

Per domande: marittimo1420@regione.toscana.it.