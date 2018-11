Fondi Ue: a Rock Contest anche premio Fse-Giovanisì

(ANSA) - FIRENZE, 30 NOV - Riconoscimento speciale l'1 dicembre in occasione della finale del concorso italiano per gruppi emergenti Rock Contest 2018 all'Auditorium Flog di Firenze. E' il premio Fse (Fondo sociale europeo)- Giovanìsi, destinato al brano musicale originale che meglio esprime sensibilità e immaginari del mondo giovanile e che finanzia, per un massimo di 3000 euro, un progetto artistico legato all'evoluzione musicale e professionale del solista o della band autrice del brano.

Fse-Giovanisì è il coronamento della campagna di informazione 'Il futuro addosso', già iniziata all'interno di alcuni festival musicali dell'estate toscana e proseguita con il Rock Contest, organizzato da Controradio, che quest'anno festeggia 30 anni e vede in finale sei formazioni. Scopo della campagna far conoscere, in un contesto quale quello musicale capace di aggregare tanti giovani, le opportunità messe a disposizione dal Fondo sociale europeo e dalla Regione Toscana col progetto Giovanisì, per aiutarli a essere indipendenti, scoprire o valorizzare il proprio talento, orientarsi e avvicinarsi al mondo del lavoro, perfezionare gli studi, offrire una formazione adeguata per trovare il lavoro migliore e più qualificato. La campagna si è sviluppata attraverso videoclip, una cartolina e altri strumenti diffusi nel corso dell'intera edizione del talent scouting. (ANSA).