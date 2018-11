Rossi, senza l'Europa diventeremmo una Toscanina

(ANSA) - GROSSETO, 29 NOV - "Senza Europa diventeremmo una Toscanina e l'Italia un'Italietta". Lo ha detto il presidente della Toscana Enrico Rossi all'interno del laboratorio Certema di Cinigiano (Grosseto) al termine della prima tappa del tour 'L'Europa in Toscana' che il governatore ha iniziato dalla provincia di Grosseto il 28 novembre. "Senza Europa certi interventi non si sarebbero né concepiti né fatti", ha ribadito Rossi. Con lui il capogruppo Pd in Consiglio regionale Leonardo Marras. "I fondi europei portano innovazione - ha proseguito Rossi -.

Ma l'Europa non è e non può essere solo la somma di risorse distribuite sui territori. Quando si comincia a ragionare solo in termini di 'quanto do e quanto prendo' si fa un conto demenziale, da distratti, e ci si dimentica invece dei vantaggi che allo sviluppo di una regione o di una nazione arrivano dai numeri e dall'esser parte di un mercato unico europeo". Per Rossi, "l'Europa è anche elaborazione: elaborazione di pensieri e di programmi, penso all'impulso che dall'Europa è arrivato ad esempio sull'economia circolare. Elaborazioni, purtroppo, da cui l'Italia troppe volte è un po' lontana".