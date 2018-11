Fondi Ue: Toscana, in Maremma centinaia progetti finanziati

(ANSA) - FIRENZE, 29 NOV - Grazie al Fondo di sviluppo regionale (Fsr), nell'ambito della programmazione 2014-20 che è ancora in corso, nel Grossetano sono stati sostenuti 72 progetti per 4,845 milioni e sono stati resi possibili investimenti per quasi 11,715 milioni. Con il Fondo sociale europeo (Fse), sempre nel periodo 2014-2020, sono stati finanziati 949 progetti per oltre 13 milioni nel territorio, mentre grazie al Feasr a Grosseto sono stati concessi contributi per oltre 54 milioni.

Hanno interessato 874 progetti. E' quanto ricordato in occasione della prima tappa del tour 'L'Europa in Toscana' che il governatore Enrico Rossi ha iniziato il 28 novembre dalla provincia di Grosseto.

Tra i progetti finanziati e realizzati nel Grossetano grazie ai fondi europei c'è il drone nautico che a Orbetello monitora l'acqua della Laguna, mentre il caseificio sociale di Manciano, 249 soci e 9 milioni di litri di latte lavorati in un anno, dall'Europa ha ricevuto in più riprese 700mila euro per ristrutturare lo stabilimento. Poi la Cantina cooperativa dei vignaioli del Morellino di Scansano, dove con i fondi Ue è stato possibile accrescere quantità e qualità della produzione. A Braccagni l'Europa ha permesso l'ammodernamento dell'oleificio Olma. E ancora Certema, un laboratorio tecnologico multidisciplinare creato nel 2016 da sei imprese con il supporto dell'Università di Pisa e il contributo di Regione Toscana e Provincia di Grosseto, con cinque diversi laboratori, dalle analisi ambientali alla microscopia elettronica, dai thermal test alla meccanica applicata e quella avanzata.