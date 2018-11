Fondi Ue: Toscana,a Firenze evento cooperazione Mediterraneo

Risultati raggiunti e obiettivi futuri della cooperazione nel Mediterraneo: di questo si parlerà all'evento annuale del Programma europeo Interreg marittimo Italia-Francia 2014-2020 che si terrà il 15 novembre a Firenze, al Convitto della Calza, in piazza della Calza (per partecipare iscrizioni online su http://open.toscana.it/eventi/-/calendar/event/921221).

Alla luce anche del dibattito in corso sulle prospettive della cooperazione transfrontaliera marittima post 2020, il Programma vuole valorizzare il suo contributo nell'area Mediterraneo, presentando, con testimonianze dei beneficiari, i primi risultati raggiunti da alcuni dei suoi progetti 'faro', più significativi: dalla creazione di reti transfrontaliere di servizi alla promozione del turismo sostenibile, dai rischi climatici alla sostenibilità dei porti e la sicurezza in mare, alla conservazione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale.

L'evento sarà poi l'occasione "per esplorare potenziali sinergie con gli obiettivi e i risultati attesi della West Med Initiative e con altri programmi di cooperazione transnazionale e transfrontaliera marittima dell'area" e per parlare delle "potenzialità della creazione di una 'Maritime Knowledge community' del Mediterraneo' attraverso la promozione di clusters di progetti interprogramma, e la capitalizzazione di partenariati e reti di attori che lavorano su temi simili".

Tra i partecipanti all'incontro rappresentanti della Commissione europea, del Programma Interact e di altri Programmi di cooperazione marittima.

Per maggiori informazioni: marittimo1420@regione.toscana.it.