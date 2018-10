Fondi Ue: Toscana, per Fse appuntamento a Didacta Firenze

Appuntamento a Didacta, alla Fortezza da Basso di Firenze, per il Programma operativo regionale (Por) del Fondo sociale europeo (Fse) 2014-2020. Il 19 ottobre 2018, in occasione del salone dedicato all'istruzione, si terrà l'evento annuale del Por Fse, organizzato dalla Regione Toscana e con la partecipazione di vari livelli istituzionali, per illustrare lo stato di avanzamento del programma operativo e riflettere, anche col pubblico, su formazione, istruzione, lavoro e inclusione sociale. Saranno poi presentati gli interventi realizzati con i fondi comunitari, valorizzati grazie anche alle testimonianze dei beneficiari, e le opportunità offerte dal Fse attraverso gli avvisi in essere e quelli di prossima uscita.

'Scuola e lavoro: due facce dello stessa storia' il tema dell'incontro di quest'anno, incentrato in particolare sul ruolo che possono avere la formazione professionale e scolastica per i giovani nell'avvicinarsi al mercato del lavoro. Verrà anche lanciato Giovanisì Lab Scuola, percorso sperimentale per contrastare la dispersione scolastica, promosso dal Fondo sociale europeo e da Giovanisì, progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, che si svolgerà nell'anno scolastico 2018-2019 e che avrà come testimonial il cantante e attore toscano Lorenzo Baglioni, tra i partecipanti all'evento del Fse a Didacta.

L'incontro inizierà alle 9, col confronto sui risultati raggiunti e gli strumenti più efficaci messi in campo grazie al Por Fse in tema di istruzione, formazione e lavoro. Alle 12.30 la chiusura dei lavori con Baglioni. Per partecipare registrazioni online su www.regione.toscana.it/eventofse2018 (info e contatti: comunicazionefse@regione.toscana.it).