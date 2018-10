Fondi Ue: Toscana, slitta termine domande 2 bandi Psr-Feasr

C'è ancora tempo per presentare domanda per accedere agli aiuti previsti da due bandi del Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 2014-2020, quello di agricoltura sociale, e quello per le energie rinnovabili: per il primo la Regione Toscana ha prorogato il termine per le richieste al 26 ottobre 2018 (dal 28 settembre), per il secondo al 30 novembre 2018 (dall'1 ottobre).

Scopo del bando di agricoltura sociale è promuovere progetti di cooperazione tra aziende agricole-forestali e soggetti a finalità sociale per realizzare, attraverso l'attività agricola, l'inclusione lavorativa, sociale, terapeutico-riabilitativa di persone svantaggiate, con particolare attenzione ai giovani.

L'altro bando offre contributi per gli investimenti degli Enti locali in energie rinnovabili derivate da biomasse forestali.