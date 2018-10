Via libera allo scorrimento della graduatoria per gli aiuti agli investimenti in agricoltura. Lo ha deciso la Regione Toscana, approvando lo scorrimento della graduatoria del bando attuativo della sottomisura 4.1 'Sostegno investimenti aziende agricole', nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 2014-2020.