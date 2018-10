Fondi Ue: Toscana, agricoltura qualità, aiuti per promozione

Oltre un milione di euro per sostenere le associazioni di produttori che svolgono attività di informazione e di promozione, contribuendo ad accrescere lo sviluppo sui mercati delle produzioni Dop e Igp, dei vini Doc, Docg e Igt, del bio e dell'Agriqualità. Questo il budget del nuovo bando approvato dalla Regione Toscana, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 2014-2020.

Possono presentare domanda consorzi di tutela e associazioni stabili di produttori: il termine per presentare la richiesta di sostegno, sul portale di Artea (www.artea.toscana.it), è il 30 novembre 2018. L'importo massimo del contributo per ogni istanza è di 200.000 euro, la percentuale è fissata al 70% per tutte le tipologie di interventi, incluse le spese generali.