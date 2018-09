Fondi Ue: Toscana, a Siena evento annuale Por Fesr

Si terrà a Siena l'evento di informazione annuale del Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020. L'appuntamento è nell'ambito della due giorni, il 14 e il 15 settembre, di 'Generiamo il futuro', conferenza regionale sulla ricerca nelle scienze della vita, incentrata su iniziative, politiche e sviluppi delle life sciences in Toscana. Ad ospitare la manifestazione il complesso didattico Mattioli dell'Università di Siena e il complesso museale Santa Maria della Scala.

Il Por Fesr Toscana 2014-2020, approvato nel febbraio 2015, ha una dotazione totale di 792,5 milioni di euro (di cui 275,1, il 35%, su ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico). A oggi ha complessivamente finanziato 2.830 progetti con 438,9 mln di euro di contributi e 889,4 mln di euro di investimenti attivati (dati al 30 giugno 2018). Si tratta di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di supporto a start-up anche innovative e servizi qualificati, di rafforzamento del sistema del trasferimento tecnologico: dal sostegno alle infrastrutture alla collaborazione con Università e centri di ricerca.

Varie, si spiega, le opportunità del Programma che riaprono questo autunno per giovani, imprese e liberi professionisti: si parte il 3 settembre con il bando internazionalizzazione, mentre il 20 settembre riaprirà il bando per la creazione d'impresa (microcredito) e i bandi per il sostegno dell'innovazione e degli investimenti produttivi(progetti strategici/microcredito).