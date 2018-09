Fondi Ue:Toscana,presentazione progetto su rischio alluvioni

Sarà presentato a Pisa il 10 settembre Trig-Eau, progetto del Programma europeo Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 che affronta la problematica del rischio alluvioni dovuto al tombamento dei corsi d'acqua e al sempre maggiore incremento di aree urbanizzate e superfici impermeabilizzate, aggravata dai cambiamenti climatici in atto. Il progetto mira a sviluppare la resilienza dei territori promuovendo infrastrutture verdi per la gestione dei deflussi metereologici, al fine di ristabilire il ciclo dell'acqua favorendo l'infiltrazione e riducendo l'effetto di runoff.

Trig-Eau sarà presentato durante l''International Life Rewat Digital water and nature based solutions: innovative tools for sustainable water management', che si svolgerà nell'aula magna della Scuola superiore Sant'Anna, in piazza Martiri della Libertà. Maggiori informazioni su: www.liferewat.eu.