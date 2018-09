Fondi Ue: Toscana, studio impatto clima Livorno e Rosignano

Sono in corso di preparazione i profili climatici dei comuni di Livorno e Rosignano marittimo nell'ambito di Adapt, progetto cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 con Anci Toscana come capofila e il cui obiettivo e' rendere le citta' italiane e francesi dell'Alto Tirreno maggiormente capaci di adattarsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici e alle alluvioni in particolare.

I documenti analizzano la variabilità climatica su scala locale e gli scenari di cambiamenti climatici futuri. Le criticità e i rischi evidenziati sia dalle analisi territoriali che dai profili climatici saranno successivamente affrontate attraverso l'elaborazione di piani d'azione locali per l'adattamento ai cambiamenti climatici.