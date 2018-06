Fondi Ue: Interregg It-Fr a convegno Giornata europea mare

Intervento del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo, il 19 giugno, al convegno organizzato a Cagliari, al Lazzaretto di Sant'Elia, in occasione della Giornata europea del mare, su 'La portualità della Sardegna tra innovazione e sostenibilità ambientale'. Interreg Italia-Francia Marittimo interverrà per illustrare l'importanza della sostenibilità dei porti nella cooperazione transfrontaliera marittima e il lavoro di capitalizzazione appena avviato per valorizzare i risultati ottenuti dai progetti su questo tema.

Alcuni beneficiari di progetti finanziati dal Programma nell'ambito della sostenibilità dei porti metteranno a confronto le loro esperienze durante una tavola rotonda.

L'incontro di Cagliari (la partecipazione è gratuita, necessario iscriversi) è promosso dal Centro regionale di programmazione della Regione Sardegna e si focalizza sul sistema portuale della Sardegna e sul suo posizionamento nel contesto nazionale ed internazionale.