Ambiente: Toscana modello in Ue per rinnovabili nel Psr

(ANSA) - BRUXELLES, 1 MAR - La Corte dei conti europea (Eca) indica le autorità regionali della Toscana come esempio di buona pratica nella valutazione dei progetti a sostegno delle energie rinnovabili nella programmazione dello sviluppo rurale.

Nella relazione 'Energia da fonti rinnovabili per uno sviluppo rurale sostenibile' l'Eca sottolinea che in un contesto generale di scarse informazioni sui risultati a sostegno delle rinnovabili nei Psr, le autorità di gestione della Toscana hanno invece fornito "informazioni supplementari".

Nello specifico, "un rapporto di valutazione su 15 progetti integrati di filiera, una relazione di valutazione sulle misure forestali con al centro la filiera del legno-energia e le potenzialità del settore, e un documento sull'esperienza dei cinque sistemi di teleriscaldamento finanziati attraverso i programmi LEADER + del periodo 2000-2006".(ANSA).