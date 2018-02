Fondi Ue: Toscana,rimborsi formazione professionisti over 40

(ANSA) - FIRENZE, 9 FEB - E' riservato ai professionisti che hanno superato i 40 anni, per aumentare le loro competenze e competitività, il bando cofinanziato dal Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo 2014-2020 che mette a disposizione voucher formativi per corsi di formazione e di aggiornamento professionale, per l'ultima annualità delle Scuole di specializzazione, per master di I e II livello in Italia e all'estero.

Le domande possono essere presentate sono online, a scadenze trimestrali, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a partire dal 18 gennaio 2018: la prossima scadenza è il 30 aprile. Nel periodo di validità del bando si può beneficiare di un solo voucher a rimborso delle spese di iscrizione (minimo 200 e massimo 3000 euro).

Tra i requisiti richiesti per accedere: aver compiuto 40 anni d'età alla data di scadenza della presentazione della domanda di voucher, risiedere o essere residenti domiciliati in Toscana, avere la partita Iva. Il bando è aperto ai lavoratori autonomi di tipo intellettuale tra cui rientrano gli iscritti: ad albi di ordini e collegi; ad associazioni di cui alla legge 4/2013 'Disposizioni in materia di professioni non organizzate' e/o alla legge regionale 73/2008 'Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali'; alla Gestione separata dell'Inps.