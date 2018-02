Fondi Ue: Toscana, risorse per tirocini curriculari studenti

(ANSA) - FIRENZE, 9 FEB - C'è tempo fino al 30 settembre 2018 per poter usufruire di contribuiti per i tirocini curriculari retribuiti che gli studenti svolgono all'interno del proprio percorso universitario nell'anno accademico 2017-2018. L'avviso pubblico è finanziato con il Por Fse 2014-2020 e rientra nel progetto della Regione Toscana Giovanìsì. A gestirlo l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario Dsu Toscana.

Il bando prevede la copertura - parziale o totale, pari a 300 o 500 euro - del rimborso spese forfettario corrisposto da enti ed aziende pubbliche e private a studenti dai 18 ai 32 anni (compiuti) impegnati in un'esperienza di tirocinio curriculare nell'ambito del proprio percorso universitario di alta formazione. Per accedere è necessario che i tirocini curriculari siano attivati dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2018.