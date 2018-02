Fondi Ue: Toscana, ok risorse 141 progetti alta formazione

(ANSA) - FIRENZE, 9 FEB - Sono 141 i progetti di alta formazione tramite la ricerca finanziati con il Por Fse 2014/2020 dalla Regione Toscana, nell'ambito di Giovanisì, per un totale di oltre 5 milioni di euro.

Il bando è rivolto a università statali, istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale ed enti di ricerca pubblici della Toscana, per cofinanziare progetti di ricerca in strategia di specializzazione intelligente e Industria 4.0 in cui sono attivati assegni di ricerca, biennali o triennali, per dottori di ricerca e laureati con almeno 3 anni di esperienza in ricerca e under 36.

Le graduatorie del bando sono state approvate dalla Regione col decreto dirigenziale 14139 del 21 settembre 2017.