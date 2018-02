Fondi Ue: Toscana, borse per lavorare all'estero

(ANSA) - FIRENZE, 9 FEB - Promuovere l'occupazione all'estero attraverso borse di mobilità professionale, per aiutare le persone disoccupate a un impiego, apprendistato o tirocinio in un paese dell'Unione europea o dell'Efta (European free trade association), diverso da quello di residenza. Questa la finalità del bando cofinanziato dal Programma operativo regionale (Por) del Fondo sociale europeo (Fse) 2014-2020 e inserito in Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. L'importo massimo delle borse è di 5.000 euro, il termine per presentare le domande scade il 31 dicembre 2020.

Tra i requisiti richiesti per presentare domanda di finanziamento essere cittadini dell'Ue e residenti in Toscana, aver compiuto 18 anni, esser disoccupati oppure inattivi, essere in possesso di un contratto di lavoro/tirocinio/apprendistato o della lettera di impegno del datore di lavoro alla stipula del contratto in un paese dell'Ue o dell'Efta. Il decreto di approvazione delle domande viene pubblicato sulla banca atti della Regione Toscana oltreché sul Burt.