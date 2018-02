Fondi Ue: sicurezza in cava, in Toscana bando per 20 giovani

(ANSA) - FIRENZE, 9 FEB - Servizio civile per fornire supporto agli uffici delle procure di Massa e Lucca che si occupano di reati legati alla violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro nelle cave estrattive e nelle aziende che lavorano il marmo. E' l'avviso per la selezione di 20 giovani nel progetto di interesse regionale per le procure di Lucca e Massa cofinanziato con risorse del Programma operativo regionale (Por) del Fondo sociale europeo (Fse) 2014-2020. Il bando rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Le domande vanno presentate online entro il 2 marzo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC .