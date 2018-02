Fondi Ue: servizio civile, in Toscana avviso per 974 giovani

(ANSA) - FIRENZE, 9 FEB - Nuovo bando della Regione Toscana per il servizio civile regionale: l'avviso è per la selezione di 974 giovani da impiegare nei progetti presentati da enti di III categoria, avviati nel 2017 e prorogati e cofinanziati con risorse del Programma operativo regionale (Por) del Fondo sociale europeo (Fse) 2014-2020. Le domande devono essere presentate online entro il 2 marzo 2018. Il bando rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Può presentare la domanda chi ha un'età fra i 18 ed i 29 anni (quindi chi non ha ancora compiuto il 30/o anno, ovvero 29 anni e 364 giorni); sia residente o domiciliato in Toscana per motivi di studio o di lavoro propri o di almeno uno dei genitori, sia non occupato, disoccupato o studente, sia in possesso di idoneità fisica, non abbia riportato condanna penale anche non definitiva a una pena superiore a un anno di reclusione per delitto non colposo.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online, accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni.(ANSA).