Comune toscano in finale premio Ue cooperazione

(ANSA) - BRUXELLES, 07 FEB - Il progetto di cooperazione sull'economia circolare fra il comune di Capannori (Lucca) e Tunisi è fra i 12 finalisti dei premi Platforma, assegnati ai migliori progetti internazionali portati avanti da città e regioni Ue. Come si legge sul sito della manifestazione, da anni il comune di Capannori sta sperimentando un sistema di gestione dei rifiuti che punta a un modello di economia circolare, ed è attivo nel quadro della rete "Zero Waste Europe". Regione Toscana, inoltre, opera all'interno di una strategia per rafforzare i rapporti fra la sponda nord e quella sud del Mediterraneo. È in questo contesto che si è creato il partenariato fra la Toscana e la Tunisia con il progetto REP.IT, che, oltre a Capannori, include anche il comune di Rosignano Marittimo, la camera di commercio Maremma e Tirreno, Confservizi Cispel Toscana, Anci Toscana, l'Associazione Ponti Tunisia, la federazione nazionale delle città tunisine e il governatorato di Tunisi. Platforma, che ha organizzato il concorso col supporto della Commissione europea, è una coalizione paneuropea di enti e associazioni di governi locali. Per questa prima edizione della manifestazione, Platforma ha ricevuto 25 candidature a nome di 42 progetti di cooperazione portati avanti da 75 enti locali e regionali provenienti da 30 Paesi diversi. I nomi dei tre vincitori saranno annunciati nelle prossime settimane.(ANSA).